West-Vlaamse fietsfabrieken bereiken productiepiek in coronatijden

Het is alle hens aan dek in fietsfabriek Venturelli. Volgens zaakvoerder Wendy Devuldere is wat nu aan het gebeuren is uniek. "Ik zit 23 jaar in de fietsbranche en heb dit nog nooit meegemaakt. De eerste 14 dagen van de coronacrisis zat de hele sector te panikeren. We waren bang dat we onze fietsen niet meer zouden kwijtraken en alle magazijnen zaten vol. Maar nu is het meer dan volle bak. Wat opvalt is dat de klanten zelfs niet vragen naar de prijs, als de fiets maar onmiddellijk leverbaar is. Vooral elektrische fietsen doen het goed. We dachten dat de piek voorbij was, maar nu beleven we die pas."

Bij Venturelli in Hooglede werken 13 mensen. Het bedrijf heeft ook een vestiging in Italië en Polen. In Hongarije is er een vestiging die speedpedelecs maakt.

