Gevangenis Hasselt maakt zich op om bezoek te ontvangen: "Gedetineerden verlangen hier zeer sterk naar"

Wie op bezoek gaat bij een gedetineerde moet zich aan heel wat veiligheidsregels houden. "Zowel bezoekers als gedetineerden moeten een mondmasker dragen", vertelt inrichtingshoofd Paul Dauwe. "De tafels staan zeer ver uit mekaar, zodat er geen fysiek contact mogelijk is. Tussen de bezoeker en de gedetineerde zal ook plexiglas staan. De mensen kunnen mekaar dus enkel van ver zien, en het is ten stelligste verboden om mekaar aan te raken."

Dat bezoek weer toegelaten is, is volgens Dauwe goed nieuws voor de gevangenen. "74 dagen lang is er geen bezoek doorgegaan. Dat is zeer lang. De gedetineerden hadden wel contactmogelijkheden via telefoon, en de laatste weken ook via videochat. Maar mekaar in het echt te zien was iets waar de gevangenen toch zeer sterk naar verlangde. In de Belgische gevangenissen zetten we normaal ook hard in op bezoek. Sociale herintegratie hangt af van sociaal contact na het gevangenschap."