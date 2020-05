Gigantische sluisdeur van kwart voetbalveld groot in Zeebrugge uit het water getild voor renovatie

Er kan maar 1 deur per keer worden aangepakt omdat de Vandammesluis de enige toegang is naar de achterhaven. En het scheepvaartverkeer moet kunnen blijven doorgaan. Ingenieur Jan Goemaere: "De deur hangt nu in de kraan. Die kraan zal de deur naar de achterhaven brengen. Daarna gaan we alle mechanische onderdelen vervangen, de oesters verwijderen en de deur herschilderen."



De operatie vandaag zal 19 uur duren. Als gevolg ervan moet het wegverkeer vandaag via de zeewaartse bruggen rijden. De overheid vraagt ook dat eventuele belangstellenden niet samentroepen om naar de werken te kijken.