Hoe een drenkeling redden in tijden van corona? "Reanimatie ziet er nu helemaal anders uit"

“Het grote verschil is dat je vroeger als redder alleen kon handelen, nu moet je met 2 zijn”, vertelt een redder die deelneemt aan de opleiding. “De ene moet de ballon op zijn plaats houden, zodat de andere kan beademen. Veiligheid voor alles. Het is belangrijk dat we geen lucht kunnen binnenkrijgen van iemand die mogelijk besmet is.” Een ander verschil is dat de redders in de toekomst meer beschermingsmiddelen zullen dragen. Zo worden een mondmasker, handschoenen en een beschermingsbril noodzakelijk. “Normaal gaan we over op adrenaline als we een drenkeling zien, nu zullen we toch iets meer moeten nadenken”, aldus een andere deelnemer.