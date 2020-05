"13 van eerste 23 Belgische besmettingen kwamen uit 1 hotel in Noord-Italië": "Pano" reconstrueert begin coronacrisis

Dennis is één van van die Vlaamse skiërs. Hij verblijft met zijn gezin in een familiehotel in Obereggen. In dat hotel logeren nog een vijftigtal andere Vlamingen, vooral uit Limburg en Vlaams-Brabant. Zij horen voor hun vertrek alleen maar geruststellende boodschappen. Het skigebied waar ze verblijven ligt niet in het risicogebied.

Wanneer de skiërs terugkeren naar België worden ze ook niet preventief in thuisquarantaine geplaatst. Niet overdrijven, is de boodschap. Na hun terugkeer naar België blijkt echter dat veel hotelgasten wél besmet werden met het coronavirus.

“Op een bepaald moment communiceerde de overheid dat in België 23 mensen positief getest hadden", zegt Dennis, die zelf ook ziek werd. “Wij wisten toen dat 13 van die 23 mensen uit ons hotel kwamen. Dat was bijna onwezenlijk. Het leek alsof het virus vanuit ons hotel België was binnengekomen.”

Dennis hoorde niet bij die eerste 13 patiënten, maar hij logeerde dus wel in hetzelfde hotel.