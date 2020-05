Huwelijken in openlucht in Sint-Katelijne-Waver: "Minder kans op verspreiding coronavirus"

In Sint-Katelijne-Waver zijn dit weekend voor het eerst twee koppels in openlucht getrouwd. In openlucht is er minder kans dat het virus zich verspreidt. Daarom worden burgerlijke trouwen daar nu op de binnenplaats achter het gemeentehuis georganiseerd, als het weer het toelaat, tenminste. En met de nodige voorzorgsmaatregelen: handen ontsmetten en anderhalve meter afstand. En er mogen maximaal 25 mensen aanwezig zijn.



Volgens burgemeester Kristof Sels zal er in Sint-Katelijne-Waver ook na de coronacrisis nog in openlucht getrouwd kunnen worden. "Huwelijken vinden sowieso meestal plaats in de lente of de zomer en dan is het fijn om dat in openlucht te kunnen doen. We speelden eerder al met het idee om huwelijken in openlucht te laten plaatsvinden maar met corona is alles in een stroomversnelling gekomen. We zullen het in de toekomst waarschijnlijk blijven doen, als het weer het toelaat", zegt burgemeester Kristof Sels.