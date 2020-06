Ieperling bedenkt zwembaantje voor sportzwemmers dat je kan opstellen in de tuin

Jan zag een filmpje van de Nederlandse olympisch kampioene openwaterzwemmen die in een klein badje zwom terwijl ze aan een elastiek hing. "Ik dacht: dit kan toch niet de oplossing zijn? In 4 weken bouwde ik met mijn team een eigen bad achter de loods van mijn bedrijf. Het heeft een respectabele lengte van 25 meter en je kan je afstoten bij het keerpunt. Zo'n bad bestaat nog niet. Het is nochtans eenvoudig opgebouwd uit buizen, watervaste panelen en een zwembaddoek. Een put graven of betonplaat gieten is niet nodig. Het is een dag werk om het op te bouwen en de lengte kan je zelf kiezen."

Hoewel goedkoper dan een traditioneel bad blijft het wel een investering. "De minimale afstand is 5 meter. En dat kost 3.900 euro. We kunnen dan telkens uitbreiden per 2,5 meter tot 50 meter, of meer voor wie er de plaats voor heeft. Het bad is 1,80 meter breed, wat 5 cm meer is dan de minimumbreedte voor zwemwedstrijden."