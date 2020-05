Internationale dag van vermiste kinderen: “Belangrijk dat we blijven stilstaan bij alle kinderen die zijn verdwenen”

Het is vandaag de internationale dag van de vermiste kinderen. In ons land zijn zo'n 20 verdwijningen van kinderen nog altijd niet opgehelderd. Sommige dossiers dateren van jaren geleden. Dat van Liam Vanden Brande bijvoorbeeld. Liam verdween 24 jaar geleden, hij was toen 2 jaar oud. Samen met de vader van Liam vraagt Alain Remue van de cel vermiste personen om de jongen, en alle andere vermiste kinderen, niet te vergeten.