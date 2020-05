Jan Palfijnziekenhuis in Gent opent nieuw psychiatrisch dagcentrum: “Zeer welgekomen tijdens de coronacrisis”

In het Jan Palfijnziekenhuis in Gent is een nieuw psychiatrisch dagcentrum De Kolibrie geopend. In het dagcentrum kunnen mensen die kampen met mentale problemen groepssessies volgen zonder dat ze moeten overnachten in het ziekenhuis. Door de coronacrisis werd de opening enkele weken uitgesteld, maar het dagcentrum komt nu erg van pas: “Tijdens onze eerste sessie bleek duidelijk dat heel wat cliënten hun structuur kwijt zijn en zich onzeker voelen doordat ze bijvoorbeeld technisch werkloos zijn”, vertelt verpleegkundige Marijn.