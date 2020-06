Kalmthout verzet zich opnieuw tegen werken asielcentrum

Fedasil wil samen met partner G4S in Kalmthout een tijdelijke opvang maken voor 120 asielzoekers in een voormalig schoolgebouw aan de Putsesteenweg. De keuze van de locatie en de geplande werken zorgden al voor veel wrevel met de gemeente, en er waren ook al protesten van buurtbewoners.

De werken werden al twee keer stilgelegd. Eén keer omdat er problemen waren met asbest en een andere keer door een bouwmisdrijf. Sinds een paar werken wordt er opnieuw gewerkt, maar nu zouden er problemen zijn met vergunningen die niet aangevraagd zijn.



"Ze willen tijdelijk sanitair plaatsen met zuiveringstorens en ook een nieuwe noodtrap vanaf de eerste verdieping”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “De eigenaar diende daarvoor geen vergunningsaanvraag in. Dat is nochtans verplicht bij dergelijke werkzaamheden.” Er werd enkel een melding van de werken ingediend bij de gemeente. "Dat is niet voldoende. Het schepencollege heeft daarom geen akte genomen van deze melding, dus de werken kunnen niet uitgevoerd worden”, zegt de burgemeester.



Het pand zou ook niet brandveilig zijn. Dat blijkt uit een eerste controle van de brandweer. "Het spreekt voor zich dat de veiligheid van bewoners, personeel en de woningen vlakbij van cruciaal belang is. Dat is nu dus nog lang niet in orde.”



G4S wil voorlopig nog niet reageren.