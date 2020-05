Kandidaat van het regime in Burundi wint presidentsverkiezingen in "context van intimidatie" 

De voorbije 15 jaar werd Burundi geregeerd door huidig president Pierre Nkurunziza in drie ambtstermijnen. Bij de laatste erg omstreden verkiezingen in 2015 kwam het tot veel geweld en brutale repressie, maar toch wou de president de grondwet aanpassen om er nog een vierde ambtstermijn aan te breien. Onder druk van het leger en kopstukken van zijn eigen regeringspartij CNDD/FDD gaf hij dat idee op.

Of er nu veel gaat veranderen, is de vraag. De voorbije jaren is de armoede in Burundi fors toegenomen van 60 naar 75 procent. Het land kreunt onder internationale sancties tegen het regime en ook ons land heeft de bilaterale steun aan het voormalige mandaatgebied opgeschort, al is er nog wel humanitaire hulp via ngo's. Die sancties werden ingesteld na het bloedbad van de vorige verkiezingen en de repressie.

Ndayishimiye is 52 en een voormalig Hutu-rebel en gewezen stafchef van het leger. Hij wordt beschouwd als iemand van de "oude garde" achter huidig president Nkurunziza. Of zijn verkiezing de gemoederen in Burundi zal bedaren, moet nog blijken.