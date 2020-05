Geen klasfoto in coronatijden? De kleuterjuffen van een basisschool in Denderleeuw doen het tóch

"Juf Jolien, juf Mich en ik zijn elk kindje apart gaan fotograferen aan de voordeur. Uiteraard deden we dat met de juiste afstand. Met al die aparte foto's gaan we een fotocollage maken die dan de klasfoto wordt." De ouders en de kindjes werden op voorhand verwittigd, maar wel met een kwinkslag: "We hebben hen gefopt. We hadden een brief gestuurd waarin stond dat er een echte fotograaf zou langskomen en dat ze hun kindje mooi moesten maken: mooie kleren en de haartjes in de plooi. Groot was hun verbazing toen de kleuterjuffen er gewoon zelf stonden!"