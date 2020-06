Kritiek op KSA-activiteit onterecht, vindt Kuurnse burgemeester

"Ik begrijp dat iedereen kijkt naar ons, als wij de enigen zijn in Vlaanderen die zoiets doen. Maar het was de keuze van het lokaal bestuur en het gebeurde volledig volgens de richtlijnen die passen in de versoepeling van de sportactiviteiten", zegt burgemeester Benoit. Leidster Justine Blondeel was gelukkig: "Ik zag alleen maar blije kinderen. We hebben een parcours afgelegd, een soort estafette, met twee teams van tien kinderen. Elk team moest zijn balletjes in een ton krijgen. De balletjes werden ontsmet op voorhand en ook de kinderen speelden met ontsmette handen. Achteraf hebben we met de leiding geen glas gedronken, we hebben ons teruggetrokken in ons virtueel jeugdbewegingslokaal. Volgende week doen we opnieuw een activiteit."