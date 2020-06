Scholen zien het niet mogelijk om meer kinderen les te geven: "Door afstandsregels zitten alle klaslokalen nu al vol"

Op sociale media circuleren er heel wat open brieven waarin leerkracten en directies hun ongenoegen uiten over de beslissing om meer leerlingen naar school te laten gaan vanaf dinsdag 2 juni. In het lager onderwijs zullen zelfs alle leerlingen opnieuw naar school kunnen gaan, dit voor minstens de helft van de onderwijstijd. Hoe scholen dat, met alle veiligheidsmaatregelen van kracht, zullen doen, is aan hen om uit te dokteren.

"Dat is gewoon niet haalbaar", zegt leerkracht Dimi Van de Schoot in Start je Dag. Hij geeft les in basisschool Het Groene dal in Hoeilaart. "We zijn heel blij dat we weer veel kinderen kunnen ontvangen, maar praktisch gezien is dat niet simpel. Wij hebben geen plaats meer. We hebben er alles aan gedaan om de leerlingen die nu al mogen komen, het eerste, tweede en zesde leerjaar, een veilige plek te geven, met afstand van elkaar. En al onze lokalen zijn nu bezet. Bij meer kinderen kunnen we de afstand niet garanderen."