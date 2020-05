"Investeer in jezelf en leef trager": dit had je jezelf achteraf gezien willen vertellen vóór de lockdown begon

Opvallend: veel mensen zouden niets veranderen of alles gewoon nemen zoals het komt. "Het leven is aan jezelf en verwachten dat andere mensen gaan veranderen om je gelukkig te maken is een utopie of toch héél zeldzaam. Dus het leven nemen zoals het is... Het is wat het is, is een goeie levensfilosofie", zegt Petra.

"Je kan toch niet dingen op voorhand doen die je eventueel later gaat missen. Het was een mooie periode om eens stil te staan met wat we bezig zijn", zegt Maria. "Doe gewoon verder zoals je bezig bent", zegt Ingrid.