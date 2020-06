Man levensgevaarlijk gewond geraakt bij wegenwerken E40 in Nieuwpoort

Een wegenwerker is vanmorgen levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval op de E40 in Nieuwpoort, richting Brussel. De man viel van een vrachtwagen die geladen was met asfalt. Hij was op de vrachtwagen geklauterd om het afdekzeil over de lading dicht te maken. Vermoedelijk is hij op zijn hoofd gevallen.