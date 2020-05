Maximaal 10.000 bezoekers op het strand van Blankenberge deze zomer: "Vol is vol"

De strandteams zullen het zacht strand constant in de gaten houden. Als het aantal bezoekers bereikt is, dan wordt dat meteen doorgegeven aan de politie. Die zal via de signalisatieborden aangeven dat er niemand meer bij kan. Een reservatiesysteem komt er niet. “Vol is vol”, zegt Dumery.

“Verder zal er per strandbar een maximumaantal aanwezigen worden opgelegd.” Het stadsbestuur wil ook in dialoog gaan met vervoersmaatschappij NMBS, zodat ze op voorhand weten wanneer er precies een volle trein dagjestoeristen aankomt.