Moordenaar Hans Van Themsche vraagt dinsdag enkelband of beperkte detentie aan

Op de ochtend van 11 mei 2006 gaat de 18-jarige Hans Van Themsche ontbijten in de refter van het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut in Roeselare, waar hij intern is in het vijfde middelbaar.

Maar in plaats van naar de les te gaan, neemt Van Themsche de trein naar Antwerpen. Hij laat er zich kaal scheren bij een kapper en koopt een jachtgeweer bij een wapenhandelaar aan de Lombardenvest. Daar begint Van Themsche aan zijn dodelijke tocht.

In de buurt van het Antwerpse stadhuis op de Grote Markt, pakt hij zijn geweer uit en laadt het. Het is intussen iets voor 12 uur 's middags. Op een plantsoen aan de Minderbroedersrui zit de 46-jarige Turkse vrouw Songul Koç een boek te lezen. De vrouw draagt een hoofddoek. Ze is een Antwerpse van Turkse origine. Zonder aarzelen opent Van Themsche het vuur en schiet haar in de borst. Zonder te verpinken laat hij zijn slachtoffer achter en wandelt rustig verder, het geweer in de aanslag.