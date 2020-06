Nachtclub Roosdaal dicht door corona: "Ik wil feestjes bij mensen thuis organiseren"

De uitbaters van discotheken en nachtclubs hebben voorlopig niet veel toekomstperspectief. Als restaurants en cafés in juni zouden opengaan, wil dat nog niet zeggen dat ook discotheken opengaan, zegt Michel Bogaerts die een nachtclub heeft in Roosdaal. "De horeca en de evenementensector wordt gezien als 'het probleemkind'. Want waar mensen samenkomen, wordt wel eens geknuffeld. Dus het zou wel eens problematisch kunnen worden voor onze sector."