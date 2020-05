Onderzoek naar brandstichting Goudkasteeltje Buizingen: "Vier jongeren liep na de brand naar buiten"

Zaterdagmiddag merkte een buurtbewoner rond 16 uur een rookpluim op in de buurt van het Goudkasteeltje. De hulpdiensten werden verwittigd en de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om de brand te blussen. Al snel bleek er kwaad opzet in het spel. “De brandweer heeft twee duidelijke brandhaarden kunnen vaststellen”, zegt woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Op die twee plaatsen werd hout op elkaar gestapeld en in brand gestoken. Daarnaast hebben we ook de getuigenis van een meisje dat net voor de brand vier jongeren naar buiten zag lopen. We zijn de brand nu volop aan het onderzoeken.”