Oostendenaar opgepakt voor moordpoging nadat hij de partner van zijn ex neerstak 

Hij was naar zijn ex-partner in Brugge gegaan voor een gesprek over het hoederecht over de kinderen. Maar dat liep uit de hand en de nieuwe partner van zijn ex kreeg drie messteken van de Oostendenaar.

Het slachtoffer (42) was er erg aan toe: hij kreeg messteken in zijn zijde en in zijn nek. Hij is nu buiten levensgevaar, maar kon niet worden verhoord. De dader keerde terug naar zijn huis in Oostende na de steekpartij. Daar kon de politie hem oppakken. Hij is geen onbekende bij de politie.