Cultuursector over heropstart na lockdown: "Wij zijn klaar en willen graag snel signaal dat we kunnen beginnen"

"We weten nu al dat één kunstactiviteit die coronaproof is vier keer meer zal kosten dan gewoonlijk en vier keer minder zal opbrengen", zegt Laconte. Dat komt omdat er anderhalve meter afstand moet worden gehouden, waardoor er minder publiek in de zaal zal zitten. Ook de extra maatregelen rond hygiëne en publieksonthaal kosten geld. "De vraag is hoe lang we dit gaan kunnen volhouden."

"De nieuwe situatie zorgt voor veel financiële zorgen, zowel bij de cultuurhuizen als bij de makers. Het zet ook de samenwerking in onze sector gigantisch onder druk. Er moet op een andere manier nagedacht worden over de financiering van het maken van kunst en het tonen van kunst. Iedereen probeert nu zo solidair mogelijk te zijn, omdat het belangrijk is dat de artiesten terug aan de slag kunnen én dat het publiek veilig in de zaal kan zitten."