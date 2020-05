"Er komen geen nieuwe verkiezingen": dit zijn de belangrijkste lessen uit De Stemming 

We vroegen burgers in een open vraag naar het belangrijkste probleem waar ons land mee te kampen heeft. We verwachtten ons aan een monotone opeenvolging van omschrijvingen van corona, maar kijk: een derde verwees naar de politieke malaise. De politiek zélf is voor veel burgers het grootste probleem geworden waar ze het meest van wakker liggen, en dat in volle coronacrisis.

En zo zijn er nog voorbeelden te geven van het politieke wantrouwen onder Vlamingen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, het ongenoegen kan met de juiste framing in een plotse grote beweging omslaan. Onder het plaveisel tikt een tijdbom. Vandaar les 2: We leven in politiek tumultueuze tijden, de politieke crisis kan in een regimecrisis omslaan. En zie Les 1: dan is alles mogelijk.