Peperdure Porsche bengelt boven parkeergarage in Gent, bestuurder komt er met schrik vanaf

In Gent is een Porsche Panamera net niet naar beneden getuimeld in een ondergrondse parkeergarage. De chauffeur vergiste zich van pedaal en belandde daardoor op de rand van de garage. Daar balanceerde de auto, tot een depannagedienst erger kon voorkomen. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf, de auto geraakte zwaar beschadigd.