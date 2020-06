PITO Stabroek heeft overaanbod bloemkolen

Bij het PITO in Stabroek hebben ze meer dan 1.000 bloemkolen op overschot. De school heeft nog overwogen om de groenten naar de leerlingen te brengen, maar dat was praktisch niet haalbaar omdat sommigen van hen te ver weg wonen.

"Ik merk wel dat de leerlingen bezorgd zijn over de bloemkolen", zegt leerkracht Roeland De Meutter. "Ze vragen tijdens de online lessen vaak hoe het nu zit met de oogst van de bloemkolen, en wat ermee zal gebeuren. Ze zijn ook teleurgesteld dat ze niet kunnen helpen bij de oogst."



Het PITO heeft nu besloten om de bloemkolen aan sociale kruidenier De Molen in Stabroek te geven. Via hen komen de groenten ook in de Antwerpse voedselbanken terecht.