Politie sluit oliebollenkraam in garage Zemst

Annick was erg geschrokken, toen de politie plots voor haar garage stond in de Lindestraat. "Heel wat mensen stonden aan te schuiven want ik had reclame gemaakt met flyers. Bovendien was ik voor de rest met alles in orde. Ik had een branddeken, een blusapparaat, handgel, en een masker op. Er stond een scherm, lijnen op straat en borden om afstand te houden. Enkel de administratie was niet in orde." Toch laat Annick het er niet bij. Ze gaat vandaag alle instanties aflopen om haar bijberoep officieel te maken. "Mensen zullen dus nog even geduld moeten hebben, maar dat zijn de smoutebollen zeker waard. Want ik heb gisteren al heel fijne commentaren gekregen dat ze lekker zijn".