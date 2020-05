Wat bezielt iemand om bomen te vernielen zoals in Oud-Turnhout? Dit denkt forensisch psychiater Rudy Verelst

Er zijn drie groepen van daders van vandalisme. "De dader die meer dan honderd bomen schade heeft toegebracht in het natuurdomein behoort tot de groep van daders die vandalisme plegen uit wrok, vergelding en ongenoegen. Hun vandalenstreken zijn direct gericht op iets of iemand die hen in hun ogen schade heeft berokkend", aldus Verelst.

Volgens Verelst had de dader het mogelijk gemunt tegen het natuurbehoud of de klimaatbeweging. "Hij of zij pleegt een soort van revanche. Ik meen te verstaan dat de dader ook heel deskundig te werk is gegaan. Het was geen impulsieve daad."



"Via de bomen wil men de mensen raken die het voor de bomen opnemen. Door het natuurdomein te raken, raken ze iedereen die het voor de natuur opneemt. De dader is niet impulsief te werk gegaan, maar heel beredeneerd, heel gericht en heel goed voorbereid. Dat blijkt hier het geval te zijn."