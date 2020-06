Scholen in Mechelen hebben vooral nood aan dranghekken

Vanaf volgende week dinsdag zullen er mogelijk weer meer kinderen naar school mogen gaan, als de Nationale Veiligheidsraad toestemming geeft. De scholen bereiden zich alvast voor, en in Mechelen wil de stad hen daarbij helpen.

De stad heeft alle scholen aangeschreven met de vraag wat ze nodig hebben. En opvallend, er is vooral nood aan dranghekken. "We hebben er nu 600 extra gekocht om aan de vraag te kunnen voldoen", zegt schepen van Onderwijs Marina De Bie (Groen). "De scholen hebben ze vooral nodig om de in- en uitstroom van leerlingen aan de schoolpoort in goede banen te leiden, en om bijvoorbeeld de speelplaats in vakken onder te verdelen."



De stad Mechelen gaat ook oplijsten welke lokalen het kan uitlenen aan scholen en hoeveel eigen personeel of vrijwilligers het eventueel kan inzetten om de scholen een handje te helpen. Twee scholen in Heffen en Muizen, zullen ook gebruikmaken van het wijkcentrum in hun gemeente.