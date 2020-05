Schooldirecteurs trekken aan de alarmbel: "Alle klassen weer naar school halen vanaf 2 juni, lukt niet"

Tim Stiers is directeur van een basisschool in Landen, in de provincie Vlaams-Brabant. "Alle kinderen opnieuw naar school sturen, is een positieve en belangrijke zaak. Maar het is jammer dat deze versoepeling gecommuniceerd is als een "hoera"-show zonder reality check bij het onderwijsveld. We vrezen dat we veel ouders zullen moeten teleurstellen, na het goede nieuws van afgelopen vrijdag. En dat nadat ze wekenlang schitterende inspanningen hebben geleverd thuis, om hun kinderen daar zelf aan het leren te houden."

Meer klassen heropenen, met respect voor alle afstands- en hygiëneregels: dat kan nog lukken. Maar op die manier zeker de helft van de normale onderwijstijd halen, zit er volgens Stiers niet in. "Specifiek voor onze school betekent het dat kleuters maximaal 4 dagen per week zullen komen, en alle klassen van het lager maximum 2 dagen. Dat is voor het eerste en tweede leerjaar dus minder dan nu."

Volgens Stiers zijn scholen immers zeer afhankelijk van de omstandigheden waarin ze werken. Vooral de beschikbare klaslokalen bemoeilijken een doorstart. "We hebben maar de ruimte die we hebben, en we moeten alle klasgroepen opdelen in 2 of 3. Want in de lagere school moet je 4 vierkante meter voorzien per kind. Alle lokalen moeten ook regelmatig gereinigd worden. Een draaibroek rond die nieuwe hygiëneregels hebben we nog niet. We zullen misschien extra mensen moeten aanwerven, en met de stad bekijken hoe we de noodopvang blijven organiseren, want die loopt intussen door."

