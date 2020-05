Sint-Lambrechts-Woluwe bereidt heropening horeca voor: sneuvelen parkeerplaatsen voor grotere terrassen?

Drie juni valt de beslissing of de horeca in ons land weer mag openen of niet op acht juni. Maar dat is véél te laat om alles voor te bereiden, klinkt het bij bar- en restauranthouders. In Sint-Lambrechts-Woluwe wachten ze niet op de beslissing en is het gemeentebestuur al volop bezig met de voorbereiding van de heropening. Een plan voor die heropening komt er op vraag van gemeenteraadslid Kurt Deswert van Open VLD/MR+. "Tijdens de commissievergadering heb ik voorgesteld om alvast een plan te maken en te kijken hoe we de terrassen van restaurants kunnen uitbreiden. Uiteraard in samenspraak met de buurt."