Nee, er was géén heropflakkering in Sint-Truiden: "Vermenging van 2 soorten testresultaten, gaf vals beeld"

Die "37 gevallen" werden verder onderzocht. "Vanuit de huisartsen of de triagecentra werd er niets opvallends vastgesteld. Het blijkt nu te gaan om twee soorten testen die gerapporteerd werden, in die 37 gevallen zaten zowel PCR-resultaten als serologie-resultaten." De PCR-test (voluit polymerase chain reaction-test) is de test met het wattenstaafje, er wordt dan gekeken of er genetisch materiaal van het virus in de de neus- of mondholte van de patiënt zit. Een serologische test daarentegen kijkt of er antistoffen van het coronavirus in het bloed zitten, er wordt met andere woorden getest of een patiënt besmet geweest is.