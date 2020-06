Nood-blokspot in Halle voor studenten die niet thuis of op kot kunnen studeren

"De algemene regel is dat studenten thuis blokken of in hun eigen contactbubbel", zegt schepen van Halle Dieuwertje Poté. "Maar we kregen vragen van studenten die nergens anders terecht kunnen om te blokken. Dat gaat om studenten die geen eigen kamer hebben, of die uit een groot gezin komen waar ook broers en zussen rondlopen. Het is zo al moeilijk genoeg in deze omstandigheden, en dus openen we een nood-blokspot. Want we willen dat de studenten goeie examens kunnen afleggen."