Studeren in werelderfgoed in Brugge

Corona of niet, voor de studenten is het volop blokperiode. De Brugse studenten kunnen dat vanaf vandaag doen in de stadshallen in het Belfort op de markt. Dat is blokken in werelderfgoed.

Er kunnen per dag maximaal 200 studenten terecht, op een veilige afstand van elkaar. Maar je moet wel reserveren, zegt schepen van jeugd Mathijs Goderis (sp.a): "We willen daar geen wachtrijen. De tafels staan op voldoende afstand en worden dagelijks ontsmet. Er zijn meer dan 150 pijlen aangebracht op de vloer om ervoor te zorgen dat mensen elkaar zo weinig mogelijk kruisen. Mondmaskers voor de studenten zijn verplicht bij het binnen- en buitengaan, maar niet tijdens het studeren zelf."

Voorlopig is er nog plaats om te gaan blokken in de stadshallen in Brugge. Reserveren kan op www.bruggestudentenstad.be. Om negen uur zwaaien de deuren open.