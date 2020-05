Terrassen weer open in Madrid en Barcelona: "Heel veel volk ondanks werkdag, de mensen genieten"

Omdat weer in groepen van tien afgesproken mag worden, mogen in principe tot tien mensen samen rond één of meer tafeltjes zitten, maar voorlopig ziet Tuytens vooral groepjes van twee of drie mensen zitten. En dat ze er ervan genieten, is duidelijk. "Ze hadden eigenlijk veel zin om al vanaf zondag naar de terrassen te gaan, maar het kan pas vanaf vandaag. En ondanks het feit dat het een werkdag is, zie je toch heel veel volk op de terrassen."



In principe zijn mondmaskers verplicht als je de straat op gaat, maar op de terrassen die Tuytens deze voormiddag bezocht, bleken maar weinig mensen zich daar aan te houden. "Ik had verwacht dat ik veel meer mensen met mondmaskers zou zien, maar ik kijk hier rond mij en zie zowat 25 mensen op het terras zitten en er is maar één iemand die haar masker op een normale manier draagt. Dus dat is wel zorgwekkend. Je voelt dat mensen zo blij zijn om naar buiten te komen, dat ze die afstand vergeten en vergeten om hun masker op te zetten."