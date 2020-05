UGent-studenten mogen terugkeren naar hun kot: "Maar niet iedereen, we moeten keuzes maken"

“We hadden al wel een vermoeden dat de vraag groter ging zijn dan het aanbod”, reageert Lenoir op de vele aanvragen van studenten om terug te komen. “Het is dan ook heel pijnlijk voor de studenten die we moeten weigeren. We hebben bij onze keuze rekening gehouden met 2 criteria. Zo hebben we de reistijd van de student in kwestie bekeken, en houden we rekening met het aantal examens dat hij of zij moet afleggen op de campus.”