Vrijspraak voor 18-jarige die stenen zou hebben gegooid naar politie tijdens rellen in Anderlecht na dood tiener

Volgens het openbaar ministerie had de 18-jarige man op 11 april stenen gegooid naar de politie en een ruit van een politievoertuig vernield tijdens de rellen die waren ontstaan na de dood van een tiener uit Anderlecht bij een politieachtervolging. De openbaar aanklager verwees op het proces naar beelden van bewakingscamera’s in de buurt, waarop de jongeman te zien zou zijn. Maar volgens de rechtbank was het onvoldoende zeker dat de beklaagde diegene was die op de beelden te zien is. Dat hij gelijkaardige kledij droeg, was volgens de rechter onvoldoende bewijs.