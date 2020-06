Vuurtje stook in Linden Bos: "Dat kan niet omwille van corona en de droogte"

"Sinds enkele weken zijn er feestjes in Linden Bos, daar komen mensen samen", vertelt burgemeester Theo Francken. "In deze tijden van corona kan het natuurlijk niet dat men het gezellig maakt met een vuurtje. En zeker nu het zo droog is, is het bijzonder gevaarlijk om vuur te maken in bosgebied. We hebben er al vaker tegen opgetreden, maar die mensen blijven komen. En vandaag is het bijna misgelopen. Brandweer en politie zijn moeten uitrukken omdat het vuur nog aan het smeulen was."