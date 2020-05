Zes gevangenen vermoord in vrouwengevangenis in Honduras

De daders braken door de poorten en het dak van een gebouw in de gevangenis in Tamara, tien kilometer ten noorden van de hoofdstad, "om naar de gymzaal te gaan waar de zes gevangenen verbleven", aldus het gevangenisinstituut.

Een andere gevangene had voor afleiding gezorgd door brand te stichten in een slaapzaal. Door de brand vielen twee gewonden. Veiligheidstroepen hebben de orde in de gevangenis hersteld.