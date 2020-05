Met dit plan hoopt Natuurpunt de 111 zwaar beschadigde bomen in Oud-Turnhout te redden

"We hebben intussen de schade opgemeten. Van de 120 ingezaagde bomen komen er 111 in aanmerking om gered te worden", zegt Sven Boets van Natuurpunt in "Start Je Dag". "Om uitdroging te voorkomen hebben we de bomen ter hoogte van de inzaging meteen ingepakt met folie en tape. Als ze uitdrogen is alles verloren." De ontreddering bij de medewerkers en vrijwilligers in De Liereman in Oud-Turnhout blijft groot. "Niemand begrijpt dit en iedereen is zwaar aangeslagen. Niemand in het werkveld heeft ook ervaring met zoveel schade aan bomen", zegt Boets.