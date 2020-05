Begrafenisondernemer in Zottegem biedt studenten bloklocatie aan: "Er zijn toch geen rouwmaaltijden"

Studenten hebben vooral rust nodig en dat is net wat ze vinden bij uitvaartzorg Porrez. “Studenten zoeken vooral een stille plaats en hier staat de stilte doorgaans centraal.” Of de studenten niet wat bang zijn om er te studeren? “Zeker niet. Trouwens ik heb altijd gehoord dat je van de doden geen schrik moet hebben, maar van de levenden”, lacht Kurt Coppens. “Ze komen hier ook niet in contact met rouwende families want er is een aparte ingang voorzien.”