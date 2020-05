154 jonge eiken vernield in park Wetteren: “Ze zullen nooit meer een volwaardige boom kunnen worden”

“We weten nog niet wie het gedaan heeft, maar het is in ieder geval niet het werk van kinderen”, gaat Cromphout verder. “De dader of daders moeten een zekere lengte hebben als je kijkt naar waar de jonge eiken afgebroken zijn. Waarschijnlijk hebben ze in de nacht gehandeld. Dat maakt het eigenlijk een dubbel misdrijf, want je mag het park niet betreden in de nacht. Het lijkt me in ieder geval onwaarschijnlijk dat ze overdag hebben toegeslagen, want dan is er altijd veel volk.”

“Momenteel bekijken we nog wat we met de bomen gaan doen”, zegt Cromphout nog. “In een bosbestand moet niet elke boom een productieboom worden of een houtwaarde hebben. Misschien is er dus nog een toekomst voor de boompjes.” Er is een klacht ingediend bij de politie.