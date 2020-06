5 West-Vlaamse amateurvoetbalploegen vechten degradatie aan: "We hadden nog 5 wedstrijden te spelen voor de coronacrisis"

Voetbalclubs Ledegem, Wevelgem City, Komen, Sint-Joris en Vlamertinge zijn naar het BAS getrokken, de voetbalrechtbank van ons land, in de hoop dat ze niet zullen moeten degraderen. De ploegen hadden nog 5 wedstrijden te spelen toen de competitie is stilgelegd. Met wat geluk hadden ze degradatie dus nog kunnen voorkomen.

"Onze ploeg speelde in eerste provinciale", zegt Filip Daem, de advocaat van Wevelgem City. "We hadden goede hoop om daar te kunnen blijven. We zaten net in een goede flow en er was nog tijd genoeg om ons te bewijzen. Maar die kans zijn we nu kwijt en dat is niet eerlijk. We willen de beslissing dan ook aanvechten."