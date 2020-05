Finn (5) doet elke dag postronde in eigen wijk: "Als hij een echte postbode ziet is hij van zijn melk"

Omdat er geen tijd is om elke dag daadwerkelijk op tour te gaan - en omdat de hele wijk intussen al meermaals post van Finn ontving - kan de jongen zich ook thuis naar hartenlust uitleven. “Voor Sinterklaas vroeg hij geen legoblokjes of computerspelletjes, maar twee brievenbussen”, lacht zijn mama. “Ook voor zijn verjaardag kreeg hij er eentje, die we buiten hebben opgehangen. Op die manier loopt Finn voortdurend met zijn postzak door het huis en de tuin, en spelen wij het spel gretig mee.”

Maar waar haalde Finn al op vierjarige leeftijd de mosterd voor zijn droomberoep? “Hij hielp me ooit met het rondbrengen van briefjes voor zijn oma", verheldert Mieke. "We maakten reclame voor een activiteit van Ziekenzorg. Finn vond dat zo geweldig dat hij zelf ook post wilde rondbrengen. Als hij een echte postbode ziet, is hij bovendien helemaal van zijn melk. Een beetje zoals andere kinderen dat hebben met een voetballer of politieman.”