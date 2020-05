Advocaat moordenaar Hans Van Themsche: "Kans dat hij meteen gevangenis mag verlaten, is zo goed als onbestaande"

"We weten dat het een werk van lange adem is." Met die woorden stapt advocaat Bart Herman vanmorgen de strafuitvoeringsrechtbank in de gevangenis van Oudenaarde binnen. Hij verdedigt Hans Van Themsche, die in 2007 levenslang kreeg voor de racistische moord op de tweejarige peuter Luna en haar Malinese oppas. Hij was toen amper achttien jaar oud.