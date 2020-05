Amnesty International waarschuwt voor verloren generatie in noordoosten van Nigeria

"Boko Haram nam mij en mjin grootmoeder mee naar Sambisa toen ze Michika aanvielen. We waren aan het lopen toen ze mijn ouders, grootvader en zus doodschoten... " Het relaas van een tienjarig meisje is maar een van de tientallen getuigenissen in het rapport "We droogden onze tranen" van Amnesty International, over de verschrikkelijke tol die de opstand in het noordoosten van Nigeria blijft eisen.

Vooral kinderen blijven de grootste slachtoffers. Terreurbeweging Boko Haram ontvoert hen, lijft hen in als kindsoldaat of seksslavin en ontzegt hen alle vormen van onderwijs. De kinderen hebben hun dorp zien uitmoorden, lijden honger en dragen de psychische gevolgen heel hun leven mee. (lees voort onder foto van vernieling in Maiduguri)