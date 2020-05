Vlaams Belanger Gerolf Annemans, een jaar na verkiezingen: "Men kan op ons rekenen, ook buiten regering" 

“Een normale regering kan dit land niet meer krijgen.” Dat is de analyse van Europees Parlementslid voor Vlaams Belang Gerolf Annemans, exact een jaar na de verkiezingsoverwinning van zijn partij. Met een stijging van meer dan 10 procentpunten werd Vlaams Belang op 26 mei 2019 de tweede Vlaamse partij, zowel in het Vlaams Parlement als in de Kamer.