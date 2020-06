Antwerpen investeert 6,5 miljoen euro in groen in de stad

De Stad Antwerpen wil meer inzetten op extra groen en water in de straten. Daarom lanceert ze ‘Antwerpen Breekt uit’. Dit initiatief bundelt projecten om de stadskern te vergroenen. Hiervoor werd zo’n 6,5 miljoen euro opzij gezet. Zo wil ze de straten leefbaarder maken en een antwoord bieden op uitdagingen zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regenval.

De Stad wil vooral investeren in ontharding, waarbij onnodig verharde oppervlakten, zoals bijvoorbeeld een stuk plein, vervangen kan worden door een oppervlak dat water doorlaat, zoals een plantvak voor een boom. Verder wil de stad ook investeren in tuinstraten, waardoor er bijvoorbeeld extra (klim)planten in een straat worden geplaatst die de inwoners dan zelf onderhouden.