 "Onze verdomde plicht om zoveel mogelijk leerlingen naar school te krijgen": minister Weyts (N-VA) na kritiek directeurs

Vorige week vrijdag slaakten veel ouders én kinderen een zucht van verlichting: de meeste leerlingen én kleuters zouden vanaf 2 juni weer naar school kunnen. Zo stond het alvast in een advies dat Vlaams minister van Onderwijs Weyts en de scholenkoepels hadden opgesteld. Maar bij sommige schooldirecteurs veroorzaakte dat plan meer paniek dan opluchting. Zij zeggen dat ze er onmogelijk méér leerlingen kunnen bijnemen, met de strenge coronamaatregelen die nu gelden voor de scholen. Vooral de afstandsregels -waarbij tot nu toe de regel gold van 4 vierkante meter per leerling- lijken daarbij een struikelblok.

Maar Weyts beklemtoont in "De ochtend" op Radio 1 dat scholen die inschatting zélf moeten maken en niet verplicht zijn om het advies te volgen als dat door lokale omstandigheden niet mogelijk is. "Maar sommige scholen kunnen daar wél aan voldoen en zeggen: prima, wij doen dat. Het is niet omdat sommige scholen er niet kunnen aan beantwoorden, dat we andere scholen moeten gaan afremmen."

Heeft Weyts dan niet te snel gecommuniceerd over zijn plan? "Waarom zouden we wachten? Men zegt: dit is te vroeg. Maar de meerderheid van de scholen snakt ernaar. Het is onze verdomde plicht om zo snel mogelijk te kunnen schakelen."