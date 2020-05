Brandweer waarschuwt voor brandgevaar tijdens droogte: "Let op met barbecues en sigarettenpeuken"

Ook in en rond ons huis, moeten we volgens Habils extra voorzichtig zijn. "Let op met sigarettenpeuken die nog een beetje smeulen, die kunnen heel snel droog gras in brand zetten". Daarnaast roept de brandweer ook op om open vuur te vermijden, wat in Vlaanderen eigenlijk al verboden is. En ook barbecues zijn niet zonder risico. "Wanneer je de barbecue bijvoorbeeld te dicht bij een haag of een rij droog struikgewas plaats, kunnen gensters overspringen, met alle gevolgen van dien. Maar sommige mensen zetten hun barbecue ook al binnen, in hun tuinhuis, terwijl die onvoldoende is afgekoeld, waardoor stralingshitte een brand kan veroorzaken."