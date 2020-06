Deze zomer zwemmen in de Brugse Coupure? Reserveren is verplicht!

De stad Brugge besliste afgelopen week pas om opnieuw een zwemzone in te richten aan de Coupure. "We nemen voldoende maatregelen om alles veilig te laten verlopen", zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). "Je zal telkens kunnen reserveren voor 1 uur zwemplezier. Daarna ontsmetten we het volledige ponton. Op het ponton zal er geen grote bank voorzien worden, maar wel aparte zitjes. De sportievelingen zullen ook het eenrichtingsverkeer op het ponton moeten respecteren. We voorzien dit jaar geen kleedkamers, want die kunnen we niet voldoende ontsmetten."

"Als we dit allemaal in ons achterhoofd houden, dan denk ik dat het opnieuw plezierig zwemmen zal zijn", zegt Demon nog. "De zwemzone is open van 27 juni tot 31 augustus en dat telkens van 13.00 uur tot 20.00 uur. Er zijn altijd redders voorzien."